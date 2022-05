Fyrede omstridt nedbryderfirma – nævnte ikke Danmarkshistoriens største renovering: BR Miljøtech arbejder fortsat med farlig asbest for Enemærke & Petersen

Enemærke & Petersens fyreseddel til nedriverfirmaet BR Miljøtech har tilsyneladende ikke været helt så klar og entydig, som det fremgik af den pressemeddelelse, som hovedentreprenøren på en omfattende renovering i Højstrupparken selv sendte ud i starten af maj.

Som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne fortælle onsdag, arbejdede BR Miljøtech videre i Højstrupparken tre uger efter, at Enemærke & Petersen meldte ud, at samarbejdet blev afviklet. Den oplysning fik umiddelbart efter bygherren fra boligforeningen FAB til at kræve, at asbestsaneringen blev standset øjeblikkeligt.

I dag kan vi fortælle, at BR Miljøtech også har fortsat arbejdet for Enemærke & Petersen på et endnu større renoveringsprojekt på den københavnske vestegn. Og at lige præcis dét projekt, der er blevet fremført som Danmarkshistoriens største renoveringsprojekt, ikke blev nævnt med et ord i pressemeddelelsen fra onsdag den 4. maj.

Milliardprojektet Galgebakken

Boligområdet Galgebakken ligger i Albertslund, hvor 644 boliger med gårdhuse, rækkehuse og etværelsesboliger blev bygget i midten af 70’erne og derfor blandt andet indeholder asbest, som skal fjernes forsvarligt, før boligerne næsten skal nedrives totalt, før de bliver bygget op igen.

Den samlede pris på renoveringen lyder på 1,5 milliarder kroner, hvoraf Enemærke & Petersens hovedentreprise står til 1,1 milliarder kroner. Der er tale om entreprenørfirmaets største renoveringsopgave, siden firmaet blev stiftet som en del af MT Højgaard-koncernen for omkring 40 år siden.

Der er altså tale om et særdeles markant projekt og ligesom i Højstrupparken har Enemærke & Petersen tegnet kontrakt med BR Miljøtech til at stå for saneringsarbejdet for blandt andet asbest.

Det enorme renoveringsprojekt blev officielt skudt i gang mandag den 17. januar i år, hvor BR Miljøtech givetvis har været nogle af de første til at rykke ind med nedrivning for øje.

Og det arbejde er altså fortsat på fuldt tryk, selvom Enemærke & Petersen meldte ud, at man ville afvikle samarbejdet med det omstridte nedriverfirma, der også har været kritiseret i forbindelse med en asbestsanering i Herning.

Klar fyreseddel

Pressemeddelelsen fra onsdag den 4. maj fremstod ellers som en markant og tydelig udmelding om, at Enemærke & Petersen ville afvikle samarbejdet med BR Miljøtech efter afdækningen af forholdene i Højstrupparken.

”Enemærke & Petersen afvikler asbestnedrivningssamarbejdet med BR Miljøtech på Højstrupparken, så hurtigt som det er ansvarligt. Det gør vi på baggrund af deres mangelfulde håndtering af asbest på renoveringen af Højstrupparken”, lød det i en skriftlig udtalelse fra adm. direktør Troels Aggersbo i pressemeddelelsen, der herefter går videre til at nævne to andre projekter, hvor Enemærke & Petersen havde hyret BR Miljøtech som underentreprenør.

”Enemærke & Petersen vælger også at afbryde asbestnedrivningssamarbejdet på projekterne Skovlyporten og Åhaven - og Enemærke & Petersen indgår ikke nye samarbejder med BR Miljøtech”, skriver Enemærke & Petersen.

Enemærke & Petersen nævner altså både et andet renoveringsprojekt i Åhaven i Odense og et projekt i Skovlyporten i den sjællandske by Holte, mens Danmarkshistoriens største renoveringsprojekt i Galgebakken ikke bliver nævnt med ét ord.

Bygherre vidste intet om fyreseddel

Det er administrationsorganisationen Bo-Vest, der er bygherre på renoveringen i Galgebakken på vegne af den lokale boligforening.

Da vi kontakter den adm. direktør Ulrik Brock Hoffmeyer onsdag formiddag, har han dog ikke hørt noget om problemerne med asbestsaneringen i Odense og Enemærke & Petersens fyreseddel til det samme nedbryderfirma, som er i fuld gang med arbejdet i Galgebakken.

- Jeg er ikke orienteret om, at der skulle være problemer med det firma, som Enemærke & Petersen har entreret med i forhold til saneringen for skimmelsvamp og asbest, men det kan godt være, at min projektleder er vidende om det, siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

I Odense er en gruppe elektrikere blevet eksponeret for asbest, selvom de blev forsikret om, at det var fjernet og en video viste en tvivlsom sanering for asbest af nedbryderfirmaet BR Miljøtech. Har I slet ikke hørt om sagen fra Odense?

- Nej, jeg har ikke i hvert fald.

Jeg tænker jo, at det vil være naturligt, at du som adm. direktør for bygherren bliver orienteret om, at der er en sag fra Odense, hvor Enemærke & Petersen har afbrudt samarbejdet med den samme underleverandør, som bliver brugt i Galgebakken. Det kan jo også have konsekvenser i forhold til en eventuel forsinkelse af projektet. Burde du ikke blive informeret om sådan en sag i den position, som du sidder i?

- Jo, jeg vil da have en klar forventning om, at Enemærke & Petersen orienterede min projektleder, som så orienterede mig.

Hvad er dine umiddelbare tanker om, at I har en underleverandør, som har været involveret i en sag med mangelfuld håndtering af asbest, hvor en gruppe elektrikere over flere omgang er blevet eksponeret for asbestfibrene?

- Det er i hvert fald noget, som jeg bliver nødt til at tjekke op på øjeblikkeligt og se, om der kunne være samme risiko hos os. For det er selvfølgelig ingen omstændigheder acceptabelt. Så jeg skal sikre mig, at Enemærke & Petersen har fuldstændigt styr på det, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der efter nogle timer sender en mail, hvor det fremgår, at man er bekendt med sagerne fra Odense, men at man ikke har kunnet konstatere nogle problemer med BR Miljøtechs arbejde i Albertslund.

"Jeg har nu haft lejlighed til at undersøge dine spørgsmål nærmere. Vi er og har hele tiden været i tæt dialog med Enemærke & Petersen og vores rådgivere Nova5 og Eggersen Sikkerhed og Miljø. Vi er således også orienteret om sagerne på Fyn. Bo-Vest har et meget stærkt fokus på at sikre ordentlige og sikre arbejdsmiljø- og miljøforhold både generelt og i særdeleshed på de byggepladser, hvor vi er byggeforretningsfører", skriver Ulrik Brock Hoffmeyer, der altså peger på, at Enemærke & Petersens afbrudte samarbejde med BR Miljøtech ikke gælder i forhold til Danmarks største renoveringsprojekt.

"Vi har ikke på noget tidspunkt under renoveringen modtaget observationer, der har givet anledning til bekymring. Samtidigt er der daglig og kontinuerlig dialog mellem rådgivere og Enemærke & Petersen, hvor eventuelle mindre uhensigtsmæssigheder hele tiden justeres. Der har derfor heller ikke været anledning til at overveje at udskifte underleverandører, således heller ikke BR Miljøtech", skriver Bo-Vest-direktøren.

- Vi mente ikke al samarbejde

Adm. direktør hos Enemærke & Petersen, Troels Aggersbo, mener, at der er tale om en misforståelse, hvis man har fået opfattelsen af, at man ville droppe al samarbejde med BR Miljøtech på grund af sagen fra Odense.

Det skriver han i en skriftlig kommentar.

"Det er ikke korrekt, at vi har udtalt, at vi ville stoppe alt samarbejde med BR Miljøtech. Vi vil gerne præcisere yderligere - som vi også har oplyst tidligere – at vier i gang med at stoppe asbestnedrivningssamarbejdet med BR Miljøtech på Højstrupparken, Skovlyporten og Åhaven, eftersom vi har oplevet, at deres asbestsanering har været mangelfuld på Højstrupparken", skriver Troels Aggersbo, der samtidigt peger på, at man i forhold til det enorme projekt i Galgebakken har valgt at lade BR Miljøtech fortsætte arbejdet med at håndtere asbesten.

"Det er korrekt, at vi ikke har nævnt Galgebakken, fordi her har vi valgt – modsat de andre projekter - at fortsætte asbestsamarbejdet. Galgebakken har en anderledes organisering end de andre renoveringer. Her har bygherre en ekstern miljørådgiver fast tilknyttet og følger sagen helt tæt på daglig basis. Det er vores oplevelse – efter nøje dialog med miljørådgiveren – at BR Miljøtech udfører miljøarbejderne tilfredsstillede. Vi har derfor indtil videre ikke frataget BR Miljøtech miljøarbejderne her", skriver Troels Aggersbo, der dog slutteligt understreger, at man ikke indgår nye samarbejder med BR Miljøtech:

"Vi indgår, som tidligere nævnt, ikke flere samarbejder med BR Miljøtech og vi har ikke yderligere samarbejder med BR Miljøtech end de ovennævnte sager".

Vi har også kontaktet direktør og ejer af BR Miljøtech, Henrik Beier Jessen, der dog ikke vil svare på spørgsmål om firmaets fortsatte arbejde i Galgebakken.

Det var Jesper Pedersen, formand for en gruppe elektrikere fra firmaet Kemp & Lauritzen, der har arbejdet på projektet, som fik asbestsagen til at rulle, da han stod frem og fortalte Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn om den mangelfulde asbesthåndtering på byggepladsen.