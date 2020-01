Fyrværkeriulykke i frikvarter: - Det er forfærdeligt, når børn kommer til skade

I tre drenge fra Korup Skole var ude i frikvarteret, da ulykke skete. På sportspladsen ved skolen fandt de tre drenge en efterladt top fra en kugleraket.

Toppen på en kugleraket er udstyret med en kort lunte, som brænder meget hurtigt. Og Fyns Politi mener, at drengene har antændt lunten, som så er brændt på et øjeblik, hvorefter den eksploderede.

Skoleleder Simon Hempel-Jørgensen fra Korup Skole var på kontoret, da ulykken skete.

- Jeg blev kontaktet på skolens kontor klokken cirka 12.20. En børnehaveklasseleder var ovre ved mig, hun var i fuld gang med at ringe til 112, fortæller skoleleder Simon Hempel-Jørgensen, Korup Skole.

En dreng i 11-12-årsalderen har fået en alvorlig øjenskade. De to andre drenge kom kun lettere til skade, oplyser politiet.

- Vi ved ikke, hvad det får af betydning for hans syn på lang sigt, men det er potentielt synstruende, siger vagtchef Lars Thede til Ritzau.

Udover at tilkalde hjælp fra ambulance og politi, kontaktede skolen også Børn- og Ungeforvaltningens psykologiske beredskab, der sendte en psykolog til skolen.

- Det er forfærdeligt, når børn komme til skade. Vi forebygger det på alle mulige måder, og nu står vi så bare i den situation, at der er sket det, som jo ikke må ske, siger Simon Hempel-Jørgensen.

Orienterer alle forældre

Flere børn, som TV 2/Fyn mødte i området torsdag eftermiddag, fortæller, at der var efterladt meget store mængder fyrværkeri på et idrætsområde, som grænser op til selve skolen.

Alle forældre er også torsdag eftermiddag blevet orienteret gennem skolens intranet Aula.

- Vi ved, at det er noget, der komme til at fylde derhjemme. Nogen har set ambulancer og politibetjente med hunde gå rundt her. Så der er noget, der skal vendes, så derfor har vi selvfølgeligt hurtigt orienteret alle familier om at der har været den her ulykke i dag, siger Simon Hempel-Jørgensen.

Gennemsøgte området

På grund af ulykken gik Fyns Politi gang i med en større undersøgelse af området, og her blev der blandt andet fundet noget fyrværkeri, som kunne minde om det, drengene fandt.

- Det var nogle lærere på skolen, som fandt det, og det er blandt andet på den baggrund, at vi kan sige, at vi formoder, at der er tale om toppen på en kugleraket, siger Lars Thede til Ritzau.

Hos Fyns Politi opfordrer Lars Thede til forsigtighed, hvis man finder uafskudt fyrværkeri.

- Hvis man er det mindste i tvivl, så skal man ringe til os, lyder det fra vagtchefen.

Det samme råd lyder fra Jens Lauritsen, der er professor og overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH.

- Det er meget vigtigt at man holder sig fra fyrværkeri, der er er efterladt. Det er en grund til at det er efterladt, og der er nok fordi, det ikke har opført sig som det skulle, siger Jens Lauritsen.

Fandt hjemmelavet fyrværkeri

Politiet har også fundet et stykke fyrværkeri, som efter alt at dømme er hjemmelavet. Der er tale om et mindre rør, som er omviklet med papir, formentlig et hjemmelavet kanonslag.

Fyns Politi har tilkalde Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, også kaldet EOD, til at tage sig af det.