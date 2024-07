Går en hel buksestørrelse ned: Annemette turnerer landet frivilligt i to uger

Det er nok de færreste, der vil bruge deres ferie på fysisk hårdt arbejde, få timers søvn og ingen tid til familie.

Men sådan er realiteten for 27-årige Annemette Præstegaard Thulesen fra Odense.

I syv år, med undtagelse af corona-året, har hun hver sommer udskiftet sin titel som molekylær biolog på OUH med en grøn vest og en hvid arbejdshjelm for at turnere det danske land i to uger med 700 andre frivillige fra Grøn Koncert.

- Mine kollegaer på OUH kigger tit på mig som om, at jeg er sindssyg. Jeg vil bare langt hellere være frivillig end at lægge og dase den på en strand på Mallorca, siger hun med et let grin.

En unikt fællesskab

Det hele startede som en tilfældighed.

Et afsavn til sammenholdet på hendes efterskole fik den dengang uerfarne gymnasielev til at melde sig som frivillig på Grøn Koncert. Før hun vidste af det, stod hun og langede burgere over disken med en flok tilfældige mennesker rundt omkring i Danmark.

- Jeg havde overhovedet ingen idé om, hvad jeg sprang ud i. Før jeg vidste af det, havde jeg fået en familie for resten af livet. Det er bare et helt unikt fællesskab.