Går i vinterberedskab: Vil undgå at hjemløse skal sove udendørs

Kalenderen siger december, og vejret er så småt begyndt at blive koldere, og for byens hjemløse betyder det, at vilkårene kan blive sværere.

På grund af en ambition fra Odense Kommune om, at ingen hjemløse skal sove udendørs, sætter man nu ind med et særligt vinterberedskab.

Det betyder blandt andet, at man i samarbejde med byens hjemløsetilbud har særligt fokus på, at alle hjemløse skal have muligheden for at sove indendørs.

Et af de steder, der sætter ind er Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade, der som et supplement til herberget i Benediktsgade, hvor hjemløse kan overnatte i en seng, tilbyder en madras til dem, der har brug for det.

- Vi forpligter os alle til at få plads til dem, der har brug for at komme under tag, siger Heinz Wolf, der er leder af natvarmestuen i Østergade.

Antallet af hjemløse i Odense lå i 2019 på 125 ifølge en hjemløsetælling.

Ifølge Odense Kommune øger man i år arbejdet med at opsøge hjemløse for at gøre dem opmærksomme på, hvilke tilbud der er til dem.

Ekstra opsøgende indsats

Som noget nyt vil man fra hjemløsetilbuddene i byen også lave en ekstraordinær opsøgende indsats i januar.

- Vi går simpelthen ud og kigger byen efter systematisk. Vi er gode til at gøre opmærksom på de tilbud, vi har, men på den her måde får vi kigget efter i alle hjørner, så vi kan sige, at vi er her, siger Heinz Wolf.

Alt efter, hvor mange hjemløse, man støder på i januar, kan den opsøgende indsats godt blive gentaget.

- Hvis det giver mening, så skal det klart gentages. Det bliver jævnligt gjort i København, og der finder man jo desværre en del, siger han.

Skriv mail, hvis du er bekymret

Ifølge Heinz Wolf bliver de på varmestuen nogle gange kontaktet om personer, der overnatter i parker og i enkelte tilfælde i shelters.

- Hvis man er bekymret for, at nogen er nødt til at sove udendørs, kan man skrive til udsatteteamet@odense.dk. Der sidder der altid en socialrådgiver klar til at tage imod, siger han.

I forbindelse med coronakrisen har kommunen også oprettet et nødherberg, der kan håndtere hjemløse, hvis de bliver smittet med covid19.