Gård i brand: Røg op i 70 meters højde

- Det er primært to lader, som er overtændte. Men vi var hurtigt på stedet og beredskabet har styr på situationen, siger Milan Holck.

Vagtchefen oplyser desuden, at der ikke er fare for personer, og at en efterfølgende undersøgelse skal klarlægge årsagen til branden.

Branden har kunnet ses milevidt omkring. På et tidspunkt var der røg op i 70 meters højde, oplyser Milan Holck på baggrund af dronebilleder fra stedet.

- Jeg tror ikke, der er meget tilbage, når vi er færdige.