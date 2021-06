Gadesygeplejerske på vej til Odense: - Det er på tide

- Hvis du ikke har klippet tånegle i to år, gror de ned i dine tæer. Det kan du godt forestille dig, er smertefuldt. Det der sker er, at du drikker fem øl mere, for så kan du ikke mærke dine fødder. Når du får ordnet det med tæerne, kan du drikke lidt mindre, for du skal ikke smertedække, siger Heinz Wolf.



Bruger lægevagt og skadestue

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at det årligt vil koste i alt cirka 1,9 millioner kroner.