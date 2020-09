Gæst på Bodegaen smittet med corona: Fredagens gæster opfordres til at lade sig teste

Opdatering Artiklen er opdateret med en kommentar fra Peter Marquardt, der er medejer af Bodegaen i Odense.

En coronasmittet person var fredag på det odenseanske værtshus Bodegaen. Derfor opfordres samtlige gæster, der besøgte Bodegaen mellem 20.00 og 01.00 fredag til at lade sig teste for coronavirus.

Det er værtshuset selv, der i et opslag på facebook har gjort opmærksom på, at man har haft en coronasmittet gæst.

Bodegaen har været i kontakt med sundhedsmyndighederne, der har opfordret til, at alle gæster, der har været på stedet fredag til at lade sig teste tidligst mandag eller tirsdag for, at testresultatet bliver retvisende.

Derudover oplyser man, at de medarbejdere, der var på arbejde fredag vil blive testet, og at ingen af dem vil komme på arbejde igen, før et negativt testresultat foreligger. Den smittede gæst har ifølge opslaget været i kontakt med de personer, han har haft nær kontakt til.

Medejer af Bodegaen Peter Marquadt fortæller til TV 2 Fyn, at han føler sig tryg ved, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger så nøje, at episoden ikke vil betyde en større smittespredning.

- Jeg ved, at vi ikke har konstateret smittede blandt personalet, og det regner jeg heller ikke med, vi kommer til. For nylig har vi mindet personalet om, at det er vigtigt, vi fortsat følger retningslinjerne nøje i forbindelse med, at smittetrykket er steget i Odense, siger han.

- Det er blandt de unge, at smitten er steget i Odense, og det er jo dem, der er vores kunder, så derfor har vi også været forberedt på, at det kunne ske.

Ifølge Peter Marquardt er den smittede en stamgæst.

- Jeg kan helt sikkert fortælle, at han har ikke har vidst, han var smittet. Vi er glade for, at han er kommet til os og fortalt, at han er smittet. Man skal jo passe på, at man ikke hænger folk ud, så de bliver bange for at stå frem, siger han.

Smittetallet i Odense er i den seneste uge steget markant. Blandt andet har et udbrud på UCL's campus på Niels Bohrs Allé medført 37 nye smittede.

I løbet af de seneste syv dage er i alt 107 personer blevet testet positiv for coronavirus i Odense Kommune.

Det betyder, at kommunens såkaldte incidenstal er steget til 52,4. Tallet dækker over, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere. En kommune kommer på sundhedsmyndighedernes observationsliste, hvis incidenstallet er over 20.