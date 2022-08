Gæster strømmer igen til Odense Zoo: - Vi har i hvert fald været her ti gange

For første sommer i flere år har gæsterne strømmet ind til kameler, kapivarer og alle de andre dyr i Odense Zoo.

- Jeg tror i hvert fald, vi har været her ti gange. Det er altid spændende, og så er det bare en god måde at slappe af på, fortæller besøgende Michael Frank fra Odense.

Og han er ikke alene.

Efter nogle år, hvor Odense Zoo har været ramt af nedlukninger lige som alle andre i oplevelsesbranchen, er menneskerne - og højere besøgstal - nu endelig vendt tilbage. Faktisk i sådan en grad, at der har været tusindvis af flere gæster end i sommeren 2019.

- Vores sommerferie, som er vores hovedsæson, er gået rigtig, rigtig fint. Vores budget har ligget på 89.000 gæster, og vi har ramt 97.000. Så 8.000 over budget er meget, meget fint, fortæller Bjarne Klausen, som er direktør i Odense Zoo.

Usikkerhed gjort til skamme

Det var dog en noget mere tvivlende direktør, da der skulle lægges budget for sommeren 2022. For hvad kan man regne med efter flere år med lukkede landegrænser og kulturoplevelser?

- Jeg var meget usikker. Tager alle danskerne ud at rejse, eller bliver de hjemme? Har de fundet ud af, at Danmark har nogle kvaliteter, som er værd at blive hjemme for, eller hvad sker der, siger Bjarne Klausen og fortsætter:

- Så jeg valgte at lægge det (budgettet for antal gæster, red.) gennemsnitligt, og så håbede jeg bare og krydsede fingre for, at danskerne rent faktisk kommer og besøger os. Og det har de jo gjort, så det er dejligt.



Godt zoo-sommervejr

Odense Zoo regner dog også med, at det gode sommervejr har gjort sit for besøgstallene.

- Hvis det er en ekstremt varm sommer, som vi havde i 2014, tager folk til stranden i stedet for. I år har det været gennemsnitsvejr. Temperaturen har været ligesom i 2019, nedbøren har været nogenlunde det samme og antallet af solskinstimer lidt færre, så det er en meget god sommer, fortæller direktøren.



Men spørger man Bjarne Klausen, måtte temperaturen godt falde et par grader.

- Det bedste zoologisk have-vejr her om sommeren er 22 grader, sol med spredte skyer, måske også en lille let vind, så det bliver træls at ligge på stranden, fordi så kommer gæsterne i zoologisk have. Det kan vores dyr også godt lide.

Hvis man spørger gæsterne, er de dog godt tilfredse med det varme vejr.

- Det er dejligt. Det er lige, som vi godt kan lide det, fortæller Mette Jungblout fra Boring, som også har besøgt Odense Zoo så mange gange med familien, at hun ikke har tal på det længere.

Før sommerferien døde verdens ældste æselpingvin, Olde, af alderdom i Odense Zoo kort før dens 43-års fødselsdag. Derefter gik arbejdet med at udstoppe Olde i gang.