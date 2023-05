Galschiøt har tilbudt at vidne i retssag

Den fynske kunstner Jens Galschiøt er klar til at rejse til Hong Kong for at vidne i en kommende retssag om "undergravning af staten".

Det fortæller han mandag til TV 2 Fyn ovenpå nyheden om, at politiet i Hong Kong nu officelt har konfiskeret hans kendte statue 'Pillar of Shame' som bevis i retsagen. Det sker efter at skamstøtten i december 2021 blev fjernet fra Hong Kongs Universitet, hvor den har stået siden 1997.

Han er dog i tvivl om, hvorvidt rejsen egentlig kommer til at ske.

- Jeg har tilbudt at tage derover og vidne. Dog kan jeg formentlig ikke få immunitet, men jeg har sagt, at det vil jeg gerne gøre alligevel for at støtte mine venner derovre.

- Så nu må vi se, hvad der sker, siger kunstneren, der understreger, at det ikke er et nederlag for skamstøtten, at den der pillet ned.

Skamstøtten er opført til minde for ofre under protesterne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989.