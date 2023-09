Galt eller genialt? Flere partier åbner for gratis eller billigere kollektiv trafik

Skal det være gratis at køre med bus eller letbane i Odense? Det åbner flere partier i byrådet for at diskutere, efter TV 2 Fyn har fremlagt et notat, der viser, hvad gratis kollektiv trafik vil koste skatteyderne.

Notatet viser, at det vil koste kommunen 226 mio. kr. ekstra hvert år, hvis al kollektiv trafik blev gjort gratis. Og den pris er Susanne Ursula Crawley Larsen, der der er byrådsmedlem for Radikale Venstre i Odense Kommune, klar til at sluge.

- Jeg synes, vi skal have en debat om, hvordan vi får bilister til at tage offentlig transport. Der skal være færre biler i Odense. Det skal blive en tryg og sikker by at cykle og gå i, og der er også en klimadagsorden. Enten skal det være meget billigt, gratis eller mere bekvemt end at køre i bil, siger Susanne Ursula Crawley Larsen.

Hun får opbakning til sit forslag fra De Konservative.

- Vi er umiddelbart meget positivt stemte. Det er klart, at man ikke bare kan gøre det på én gang, men vi må se på, hvilke modeller man eventuelt kan prøve af, siger byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K).



Også Enhedslisten vil diskutere gratis eller billigere kollektiv trafik.

- Vi er med på, at det skal være så billigt som muligt og gerne gratis. Det er både godt for klimaet og et godt tiltag i forhold til de mennesker, der ikke har råd til at køre med offentlig transport, siger byrådsmedlem Reza Javid.

- Måske skal vi halvere prisen, måske skal det være helt gratis. Vi er indstillet på at kigge på de mulige løsninger, siger han.

"En dejlig og sympatisk tanke, men..."

Ifølge kommunens notat vil prisen for gratis kollektiv trafik være markant højere det første år. Her vil ekstraregningen være på 326 mio. kr., da man vil være nødsaget til at tilkøbe fire ekstra togsæt for at imødekomme den forventede større efterspørgsel på gratis transport med letbanen.

Og den høje pris afskrækker flere af de andre i byrådet. Blandt andet byrådets største parti Socialdemokratiet:

- Det ville være mega dejligt, hvis vi havde den slags penge. Sådan ser jeg bare ikke virkeligheden i øjeblikket. Vi har sat billetprisen ned for unge. Det er et skridt i den retning, men at gøre det gratis, det har jeg usædvanligt svært ved at forestille mig, siger klima- og miljørådmand Tim Vermund.

Venstres Christoffer Lilleholt kalder tanken om gratis kollektiv trafik "dejlig og sympatisk", men der et stort men:

- Venstre er imod. Det er jo vanvittigt mange penge, der skal til, og før jeg overhovedet begynder at overveje sådan et tiltag, vil jeg prioritere vores ældrepleje, folkeskolerne, vores børn og unge, og så vil jeg sænke skatten. Vil man holde fast i det, er man uden fornuft i forhold til skatteborgernes penge, siger Christoffer Lilleholt.

Også SF's byrådsmedlem Brian Dybro har andre vigtigere dagsordener.

- Udfordringen er, at det koster rigtigt mange penge. Penge vi ikke har. Og samtidig med det har vi et handicapområde, der styrtbløder. En ældrepleje vi har brug for at kunne tage godt hånd om, siger Brian Dybro.

Notat om gratis kollektiv trafik er kommet frem på et tidspunkt, hvor både letbanen og busserne er i store økonomiske problemer. Odenses Letbane mangler selv 147 millioner kroner til driften, fordi der ikke er nok passagerer i letbanetogene, og de er ikke de eneste. Fynbus mangler 45 millioner for at få driften til at løbe rundt, hvorfor Odense Kommune for nylig har valgt at nedlægge to busruter for at spare 15 millioner.