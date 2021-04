Gamle H.C. Andersen-malerier renset: Gemte på lille hemmelighed

- Det er blevet sommer igen i Danmark, siger Jens Toftgaard, kulturarvschef ved Odense By Museer, mens han peger op mod et af malerierne, som viser H.C. Andersen sammen billedhugger Bertel Thorvaldsen og digter Adam Oehlenschläger.

Her kan man nemlig se, at området af billedet, der endnu ikke er renset, er en markant mere grålig og mat farve, end de steder hvor konservatorerne har været. Der ligner det igen en lys sommerdag.

Billederne er malet af Niels Larsen Stevns, og de er skabt i 1930’erne for at markere H.C. Andersens fødselsdag, og den nylige rengøring afslørede, at der havde været en uvorn gæst på besøg.

En gæst med ejerfornemmelse

For udover, at billedernes meget klarere farver blev blotlagt, så dukkede der også et enkelt lille utydeligt navn frem efter rengøringen.

- Det er faktisk ret fint i forhold til, hvor mange der har været igennem på 90 år; at der kun har været en, der var fristet til at skrive sit navn, siger konservator Mai Rygaard.

For konservatoren har en klar holdning, når det kommer til at tilføje sit eget navn til et gammelt maleri.