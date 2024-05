Gammel fabrik skal omdannes til boliger

Opførelsen af 120 boliger tæt ved motorvejen i Dyrup blev for år tilbage sat på pause efter Vejdirektoratet nedlagde veto på grund af støj. Nu sker der dog noget, efter at området er udpeget som byomdannelsesområde i den gældende kommuneplan, skriver Dansk Byudvikling.

Der er tale om Dæhnfeldtgrunden, der tidligere har huset Dæhnfeldt Frøproducent A/S. Her har drømmen vokset sig større, og ifølge Dansk Byudvikling er der nu planer om at opfører mellem 310 og 325 boliger på grunden.

Derudover vil man også anlægge en padelklub, cafe, fitnesscenter, vaskeri, samt liberalt erhverv. Projektet kræver dog en ny lokalplan, som de odenseanske politikere skal tage stilling til på et tidspunkt.