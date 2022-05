Gammel skidt og gamle madrester: Bøde til restaurant i Odense

Langs væggen ved gulvet fandt rejseholdet også snavs og gamle madrester.

- Det har lige været påske, men vi rengør lokalerne med det samme, lyder det fra Banegårdens Shawarma i bemærkningerne.

Område ikke sikret mod skadedyr

Rejseholdet kontrollerede også for tilstrækkelige forholdsregler for skadedyr, men fandt også her grund til at indskærpe.

I køkkenet under en trappe var et vægpanel fjernet, og området var ikke skadedyrssikret.

Indskærpelserne resulterede i en bøde på 5.000 kroner og to gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Banegårdens Shawarma har haft besøg af Fødevarestyrelsens rejsehold i alt fire gange siden oktober 2021.