Gammelt klip viser, at Christoffer Lilleholts far kæmpede med samme dilemma

Vildt fænomen tilbage i Odense

Store flokke af krager, råger og alliker er tilbage i området omkring Rosengårdcentret og Ikea i Odense. Det kan virke som et vildt og måske skræmmende syn, hvis man kommer tæt på den store flok af fugle. Dog er der intet at være bange for. Og dog. Befinder man sig direkte under dem, skal man være opmærksom på, at fugle også skal af med "affald", når de har spist.

Store flokke af krager, råger og alliker er tilbage i området omkring Rosengårdcentret og Ikea i Odense. Det kan virke som et vildt og måske skræmmende syn, hvis man kommer tæt på den store flok af fugle. Dog er der intet at være bange for. Og dog. Befinder man sig direkte under dem, skal man være opmærksom på, at fugle også skal af med "affald", når de har spist.