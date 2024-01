"Ganske særlig" fugleedderkop kravler rundt i Odense

I starten af december dukkede en hidtil ukendt fugleedderkoppeart op i Randers Regnskov, som ingen anede eksisterede. Nu er den også fundet i Odense, skriver byens zoologiske have på sin Facebook-profil mandag.

Her forklares det, at den lille spindler blev fundet af to "kratluskere" - biologer - der oven på fundet i Randers blev nysgerrige på, om arten, der er blevet døbt Masteria Boggildi, også havde sin gang i tropehuset i Odense Zoo.

Det havde den, og det vækker ikke kun begejstring blandt de to biologer. Odense Zoo har selv svært ved at skjule begejstringen, som du kan se i opslaget.