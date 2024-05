Gartner idømt millionbøde for udledning af gift: - Det er problematisk i forhold til alle gartnerier

Det var en overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven, da der sivede vand fra produktionen af planter ud på jorden hos gartner Poul Riber i Stige ved Odense.



Det fastslog Byretten i Odense tirsdag, hvor Poul Riber samtidig blev dømt for i et halvt år at have ignoreret, det forbud Odense Kommune havde udstedt mod produktion i gartneriet.

Poul Riber har gennem hele forløbet nægtet, at der i hans gartneri er sket miljøskadelig nedsivning.

- Jeg synes klart, at det er en forkert afgørelse, da der efter min opfattelse ikke kom noget frem i retten, som skulle kunne overbevise en uvildig og udefrakommende person om, at vi var skyldige.

- Jeg synes, at vi fremlagde så mange beviser for, at der ikke sker den nedsivning, som kommunen snakker om, siger Poul Riber.

Dømt for nedsivning

Odense Kommune havde gennem flere tilsyn på gartneriet konstateret, at der sivede vand fra blandt andet planteborde og kondensrender ud på jorden. Vandet kan indeholde pesticider fra produktionen af planter, og da det er mistænkt for at kunne sive videre ned i grundvandet og ud i naturen, er det i strid med loven.