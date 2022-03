Gaspriser stiger på grund af Ukraine-krisen: Fynske tomater presses på prisen

Med katastrofalt mener Mads Pedersen, at det i yderste konsekvens kan det ramme produktionen.



- Hvis vi går hen og får ti graders frost, og det kan den jo stadigvæk ske, så kan det betyde, at nogle af vores huse simpelthen går til.

Vil "fange" CO2

Der arbejdes på højtryk i Bellinge for, at løsrive tomatproduktionen fra fossile brændstoffer. Men før det kan lade sig gøre skal EU sige ja til en ansøgning om, at virksomheden går over til at "fange" C02.

- Det vil spare en masse energi, så er det noget der ligger os meget meget tungt på hjertet, at få det her løst, fortæller Mads Pedersen.

Det har dog lange udsigter. Ifølge Mads Pedersen er virksomhedens mål, at være helt fri af fossile brændstoffer i 2030.