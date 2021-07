Gavmilde danskere gjorde det muligt: Nu har fynboer sat fødderne i Baku

Han er sammen med fem kammerater rejst tusindvis af kilometer for at heppe på Damsgaard, Mæhle og alle de andre spillere, når de tørner sammen med tjekkerne denne lørdag.

Gruppen af venner, der nu sidder i Aserbajdsjan, fik muligheden for at komme afsted, efter virksomheden Skilejrskole.dk fik crowdfundet til at sende et fly ned.