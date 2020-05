Genåbning af restauranter: Flere må spise og drikke udenfor

Restauranter, caféer og værtshuse kan fra på mandag åbne for sultne og tørstige fynboer, som i over to måneder har hungret efter at kunne spise ude igen.

Og By- og Kulturforvaltningen i Odense er nu klar til at give restauranter og caféer de bedste muligheder for en vellykket genåbning.

Læs også Storsmilende restauratør: - Nu skal vi bare i gang

Vilkårene for udeservering er nemlig blevet midlertidigt ændret, så caféer og restauranter kan benytte sig af ledige nabo- og genboarealer til udeservering, uden først at skulle søge tilladelse til det.

- Det her er vores første forsøg på, hvordan vi med hurtig ageren kan forsøge at understøtte de pressede restauranter og caféer, for vi vil rigtig gerne understøtte og hjælpe, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) til TV 2/Fyn om det nyligt godkendte forslag.

Medarbejdere står klar til at hjælpe

Idéen om at lempe reglerne for udeservering kom fra byrådsmedlem i Odense Christoffer Lilleholt (V). Og nu er den idé altså blevet godkendt af By- og Kulturudvalget.

Læs også Politikere vil lempe regler for at hjælpe restauranter

Inden ugens udgang vil der derfor blive sendt et midlertidigt regulativ ud til byens restauranter, så de kender principperne for, hvordan de ledige arealer fordeles og under vilkår, områderne kan lånes, fortæller Jane Jegind.

- I løbet af ugen vil der desuden være medarbejdere fra kommunen i gågaden, som kan hjælpe og vejlede restauranter caféer. Telefonen er også åben, hvis man får brug for hjælp, siger hun og tilføjer:

- Vi regner med, at vores håndsudrækning ikke vil blive overudnyttet, for der skal stadig være plads til vareleveringer og gående i gågaden.

Ring med gode idéer

Men By- og Kulturforvaltningen er ikke færdige med at række en hjælpende hånd ud til den blødende restaurationsbranche.

Torsdag eftermiddag afholder rådmanden sammen med Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) et møde over skype med restauratører, for at opstøve andre gode idéer til branchen.

- Jeg vil gerne kraftigt opfordre til, at hvis man sidder med en god idé, så sidder vi med telefonerne åbne. Vi vil være så fleksible, som vi overhovedet kan i forhold til at opfylde gode idéer, siger Jane Jegind.