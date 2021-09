Generator Festival genåbner torsdag: - Vi skal ryste posen

Torsdag klokken 17.00 åbner Generator Festival igen for deres tredages festival fra den 9.-11. september midt i Odense centrum. Efter en to-årig corona-pause er festivalleder Mathis Schmidt lykkelig for, at det igen kan lade sig gøre at feste.

- Det betyder vildt meget for os som arrangør, men også for de fynske unge, at vi igen kan samles på en festival, fortæller han.