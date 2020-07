Generator holder fast: Studiestartsfestival præsenterer seks nye navne

Studiestartsfestivalen Generator har torsdag præsenteret seks nye navne til årets program.

Blandt navnene er den danske rapper Benjamin Hav og Emil Kruse. Også DJ-duoen Nonsens kommer også til at spille for Odenses studerende.

Det oplyser festivalen på deres Facebookside.

Efter en festivalforladt sommer meldte Generator ud tidligere på måneden, at man fortsætter som planlagt i år på trods af coronavirus.

- Vi har alle brug for at komme ud og til festival. Her er restriktioner, hvor vi kan styre det, siger Tine Nyland Østergaard, der er leder af studiestartsfestivalen.

Drømmesceneriet er, at folk må stå op til koncerterne Tine Nyland Østergaard, festivalleder

Hun oplyser, at festivalen har planlagt flere store udendørspladser med plads til maks 500 personer. Lige nu tillader forsamlingsforbuddet, at 100 personer må samles. Men da Generator Festival er et kulturelt arrangement, må de gerne samle op til 500.

Festivalens første plads er i Ansgars Anlæg. Her er der plads til 500 siddende gæster. Der vil være 2 m2 pr. gæst, og tiden imellem koncerterne bliver brugt til at rengøre festivalområderne.

Koncertpladser og nye artister annoceres løbende.

Håber på opblødning

Koncerterne afvikles ikke, som de plejer. Alle koncertgæster skal nemlig sidde ned under koncerterne.

- Vi har lejet en masse borde og bænke sæt, og på de grønne arealer er der lagt tæpper ud. Det er ikke som sædvanligt, men vi tror fuldt og fast på den her version, fortæller festivallederen til TV 2/Fyn.

Ifølge Tine Nyland Østergaard er det vigtigt at holde fast i festivalen.

- Vores målgruppe er alle de nye studerende. De får det svært i år, for de kan ikke komme på rustur og være sammen til andre arrangementer. De kan være sammen hos os, siger hun.

Lederen af Generator Festival håber på en opblødning af coronarestriktioner i starten af august, hvor genåbningens fase fire skal rulles ud.

- Drømmesceneriet er, at folk må stå op til koncerterne, når vi konmer til september, siger Tine Nyland Østergaard.

Sammensæt dit eget program

Generator sælger i år ikke partoutbilletter grundet covid-19 restriktioner, men derimod billetter til hver koncertplads, så man har mulighed for at sammensætte sin egen unikke festivaloplevelse.

Derfor arrangeres festivalen i år efter sloganet: Generate your own experience. Man skal mikse sin egen festival ud fra de cirka 30 koncerter, der tilbydes. Priserne er fra 60 til 400 kroner.

Festivalen fylder Odenses gader den 3. september til 5. september.