Genhusning er ikke nok - letbanenaboer skal have erstatning, mener Venstre

Det er ikke en holdbar løsning at genhuse de støjplagede naboer til letbanen. Det mener flere politikere i Odense efter by- og kulturrådmand Søren Windell (K) tirsdag fortalte til TV 2 Fyn, at han vil have genhuset de støjramte naboer.

Byrådsmedlem Reza Javid (Ø) mener, der skal handles nu, når der er så mange, der er genereret af letbanens kørsel.



- Årsagen til støjgenerne skal findes. Det har ikke været planen, at letbanen skal skabe rystelser i folks lejligheder. Men spørgsmålet er, om det er letbane-entreprenøren Comsa eller Odense Letbanes fejl.

Og netop årsagen bliver Økonomiudvalget i Odense måske klogere på Onsdag. Her mødes det blandt andet til en orientering fra Odense Letbane, der ifølge TV 2 Fyns oplysninger vil orientere om resultatet af nye støjmålinger foretaget langs ruten.

Mere end 130 personer har klaget over støjgenerne fra letbanen, siden den begyndte testkørsel i marts. Undervejs har Odense Letbane forklaret, at man forsøger at finde forklaringer og løsninger.

Vedvarende løsning nødvendig

Letbanens rumlende støj har byrådsmedlem Araz Khan (V) selv oplevet på nært hold.

- Man kan ikke komme udenom, at letbanen vil larme, men da jeg drak kaffe med en af letbanens naboer på Vesterbro, rystede væsken i koppen, og jeg kunne høre klirren fra glas og porcelæn, fortæller han.

Men genhusning er ikke en holdbar løsning i længden, mener Araz Khan.

- Søren Windells forslag om genhusning er en midlertidig løsning. Venstre er interesseret i en vedvarende løsning. Hvis Odense Letbane ikke kan overholde støjgrænsen, skal der kigges på erstatning til de mest udsatte for letbanens støj, siger han.

Araz Khan påpeger, at alle løsninger skal undersøges, før en potentiel erstatning kommer på tale.

- Skinnerne skal slibes, men letbanens støjniveau går ikke, og det vil ikke gå andre steder, siger han.

Begrænset lovgivning

I et skriftlig svar til TV 2 Fyn skriver Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at han har fokus på problemet.

- Jeg er ligesom by- og kulturrådmanden meget optaget af det, vi hører om støj fra naboer til letbanen. For overskridelse af støjgrænser er en gene i naboernes hverdag, og jeg arbejder tæt sammen med rådmanden om, via Odense Letbane, at få reduceret støjen for de naboer, der måtte have den oplevelse, siger han og tilføjer:

- I forhold til at aflaste naboer med genhusning, er Odense Letbane meget begrænset af lovgivningen, og kan ikke bare tage initiativ til det. Derfor har jeg også bedt Odense Letbane om at rette henvendelse til Ekspropriationskommissionen for hurtigst muligt at få afklaret, hvad mulighederne er for aflastning og genhusning.

En af de letbanenaboer, der håber på genhusning eller erstatning er Lotte Krog Iversen. Hun har ikke sovet i sit hjem på Vesterbro siden maj.