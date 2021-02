Gensynsglæde på plejehjem: 105-årige Erna får endelig besøg af oldebørn

Børn, børnebørn og oldebørn er pakket og klar. Nu kan 105-årige Erna Aabech igen få besøg af hele familien.

Alle beboere på Erna Aabechs plejehjem er færdigvaccinerede. Alligevel har nedlukningen betydet ingen adgang for børnebørn og oldebørn. Men nu er den lange ventetid heldigvis forbi.

Mandag blev restriktionerne lempet, og det har betydet, at Tage Aabech og resten af familien lørdag formiddag kunne lægge vej forbi plejehjemmet. Og det er noget der vækker begejstring hos barnebarnet Lars Aabech.

Han har taget turen hele vejen fra Kolding, med både kone og børn, for at besøge sin farmor.

- Det er jo ikke blevet til så meget besøg på det seneste. Det er synd for hende, at hun bare sidder derinde og kukkelurer. Så vi glæder os meget til at se hende, fortæller Lars Aabech.

For Erna Aabech har nedlukningen været udfordrende. Så efter mange dage hver for sig, er gensynsglæden med familien stor.

- Det er da dejligt. Det er klart, bekræfter Erna Aabech.

Ked af den tid der er gået tabt

Og selvom det er dejligt, at plejehjemmet har åbnet for hele familien igen, er Tage Aabech ked af den tabte tid.

- Nu er de blevet vaccineret to gange. Så bliver de ikke smittede. Derfor kan jeg heller ikke forstå, at der stadig er restriktioner, fortæller han.

Han er ikke enig i plejehjemmets beslutning om, at have ventet så længe.

- Man skal sørge for, at de gamle har det godt og bliver aktiveret. De skal ikke bare sidde isoleret og forsumpe. Det er sådan nogen ting her, som besøg af familien, der glæder min mor, fortæller Tage Aabech.

Nu håber Tage Aabech bare, at alle plejehjem snart beslutter sig for at åbne op.