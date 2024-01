Gerningsmænd truede med kniv under gaderøveri

Søndag aften blev en person udsat for et gaderøveri på en sti ved Græsmarken i Odense S. To gerningsmænd truede med kniv og stjal personens telefon. Den ene gerningsmand viste en kniv, mens den anden råbte "giv mig din telefon", det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Telefonen blev udleveret, inden de to gerningsmænd løb væk fra gerningsstedet i retning mod Blåbærvej/Stubhøjvej.

Gerningsmændene beskrives som to unge mænd omkring 20-25 år af anden etnisk herkomst. De talte med accent og bar sorte jakker, samt stof der dækkede næse og mund.