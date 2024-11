Gerningsmand på fri fod efter tilfældigt knivstikkeri

Natten til søndag klokken 04.24 fik Fyns Politi en anmeldelse om et knivstikkeri i det centrale Odense.

En midaldrende mand stak ifølge vagtchefen ved Fyns Politi en 25-årig mand i maven og snittede ham på halsen med en lille kniv.

- Han kom kørende på en cykel eller et løbehjul og mødte en flok unge mennesker. Der opstod en kontrovers mellem gruppen og manden, som endte i et knivstikkeri, siger vagtchef Kenneth Taanquist.

Den 25-årige var så slemt tilredt, at han måtte direkte på operationsbordet efter ankomsten til Odense Universitetshospital. Han meldes nu udenfor livsfare.

Vagtchefen fortæller at efterforskningen indtil videre tyder på, at parterne ikke kendte hinanden på forhånd, og at det dermed var tilfældigt.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, og politiet efterlyser vidner til episoden der udspillede sig i krydset mellem Falen og Vesterbro i Odense.

Signalementet af gerningsmanden lyder på en mand mellem 35 og 40 år med gråsprængt hår.