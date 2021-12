Giftstof fundet i jorden på legeplads - ingen akut fare, lover styrelse

Styrelsen for Patientsikkerhed råder børneinstitutioner til ikke at bruge området, da børnene kan komme i kontakt med den forurenede jord.



- Beboerne i området kan stadig gå tur på stierne og græsset og bruge det rekreative areal. Men vi fraråder daginstitutioner og andre at bruge legepladsen, da børnene under leg kan komme i kontakt med jorden, siger overlæge i styrelsen Danny Haimes i meddelelsen.

- Man skal dog spise jorden for at få DDT i kroppen, og mængderne er på et niveau, hvor vi ikke vurderer, at det vil være farligt - men ud fra et forsigtighedsprincip anbefales alligevel at undgå direkte kontakt med jorden. Der er heller ikke fare ved at indånde luften.

Naboer er ikke tilfredse

Odense Kommune ejer det 12.000 kvadratmeter store areal, og det forbudte pesticid stammer fra et nu lukket gartneri.