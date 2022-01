Har spist det i flere år: Giftstof fundet i oksekød fra køer i Odense

Ifølge Seden Strandby Kogræsserlaug er det dem selv, der har taget initiativ til at få området med de græssende køer undersøgt for giftstofferne.

Nabomarker skal undersøges

Køerne i kogræsserlauget har gået på den PFOS-forgiftede mark siden 2018. Men i perioden 2008 til 2018 gik køerne på nabomarker til den forgiftede mark. Det bekymrer kogræsserlauget.

Det har derfor bedt Odense Kommune tage jordprøver af de omkringliggende marker, men det er ikke sket endnu.

- Vi synes, det tager alt for lang tid for Odense Kommune at tage de jordprøver. Hvis det viser sig, at der også er PFOS i nabomarkerne, er det jo i rigtig mange år, vi har været udsat for det her stof. For os handler det om at få bekymringsniveauet ned, så kan tænke på noget andet, siger Ulf Løbner-Olesen til TV 2 Fyn.

- Der er ikke nogen af os, der har symptomer, men lige nu er det svært at vide, hvor vi står. Hvor forurenede er vi, spørger Ulf Løbner-Olesen og fortæller, at de både har haft kontakt til arbejds- og miljømedicinsk klinik på Odense Universitetshospital og med kogræsserlauget i Korsør.

Det er usikkert, hvor PFOS-forureningen i Odense kommer fra. Ifølge Vandcenter Syd kan det være fra en æbleplantage, et renseanlæg eller rester fra spildevandsslam, der har ligget på jorden.