Gigantisk overraskelse: OB spiller uafgjort mod bundskraber

Efter fire sejre i træk blev OB bremset en smule i forsøget på at rykke direkte tilbage i Superligaen.

Vendsyssel FF ydede god modstand og spillede mandag aften 1-1 hjemme mod fynboerne i den næstbedste danske fodboldrække.

Trods pointtabet i Hjørring topper OB stadig 1. division helt suverænt med 44 point efter 17 kampe.

OB har ti point mere end Fredericia på andenpladsen. Esbjerg er treer med 31 point. Kun de to bedste rykker op i Superligaen.

Med lidt over en halv time spillet kom OB foran 1-0 efter en stor fejl af hjemmeholdets målmand Lasse Schulz, der ved et hjørnespark fik fat i bolden med begge hænder.

Men i et forsøg på at få kontrol over bolden valgte Lasse Schulz i den næste bevægelse at bruge jorden til at dæmpe farten. Men det skulle Vendsyssel-keeperen ikke have gjort.

OB-angriberen Louicius Don Deedson, som stod meget tæt på, var vågen og stak foden frem og prikkede nemt bolden i nettet.

Vendsyssel svarede igen og udlignede fire minutter inde i første halvlegs tillægstid.

Den tidligere Silkeborg-, AaB- og FC København-spiller Kasper Kusk sparkede bolden ind bag OB-keeperen Viljar Myhra, der heller ikke viste fremragende målmandsspil i den situation.

Med det ene point er Vendsyssel placeret på niendepladsen side om side med B93. Begge hold har 17 point. Kun to hold er dårligere. Det er HB Køge med 15 point og FC Roskilde med 7 point.

Det var det blot tredje pointtab i sæsonen for OB.