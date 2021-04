Giver "uoverskueligt beløb" til sportsklub: - Det er helt afgørende for vores eksistens

I 2017 gav Odense Kommune tilladelse til byggeriet af baneanlægget tæt på den nordlige motorvejsafkørsel ved Tietgenbyen. Efterfølgende klagede en række naboer i området over byggeriet, og siden da har der ikke været kørt motocross på banen.



- Det har været med til at påvirke afgørelsen. Når nu kommunen ikke har håndteret den her sag godt nok, har vi selvfølgelig et ansvar, men egentlig er det, fordi klubben kommer i en ekstraordinær dårlig situation, fortæller Maria Brumvig.

Lys for enden af tunnellen

Fyens Motor Sport klubber forventer, at de nye miljøundersøgelser i alt vil koste 1,4 millioner kroner. Klubben har selv skaffet cirka 170.000 kroner, og Louise Laustsen forventer, at de sidste penge bliver lettere at skrabe ind, nu hvor Odense Kommune giver så stor en andel til klubben.