Gjorde sig til røver for to poser gifler - undslap uden tøj

Lørdag måtte en vagt ved Netto på Hans Mules Gade i Odense i karambolage med en mand, der ikke havde i sinde at betale for sine varer.

Vagten tog kontakt til manden, da han overtrådte sidste betalingslinje uden at betale for to poser gifler. Men da vagten henvendte sig til manden, fravristede han sig vagten ved at vride sig og kradse vagten.

Undervejs blev mandens hættetrøje, T-shirt og klipklapper revet af, og han løb herefter fra stedet mod Skibhuskvarteret, uden tøjet. Han fik heller ikke giflerne med, skriver Fyns Politi i sin døgnrapport.

Politiet har samtidig udsendt et signalement af, det det kalder butiksrøveren: Mand, 16-17 år, 185 centimeter høj, langt blond hår opsat i knold. Da han gik ind i butikken var han iført hvid hættetrøje, sorte joggingbukser og addidas klipklapper.