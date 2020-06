Glade studenter, men: - Vi har set frem til studenterkørsel i tre år

Der bliver delt kram, high-fives og lykønskninger ud til kammeraterne, da Christian Hoffbeck Jess træder ud af eksamenslokalet og storsmilende udbryder:

- Jeg fik syv! Det er konge!

Uden for skolen står familien klar til at sætte huen på den nyudklækkede student. Alt emmer af fest og glade dage, indtil snakken falder på den foreliggende studenterkørsel, som normalt er et naturligt led i fejringen af de glade studenter.

Om den traditionsrige tur i en vogn fyldt med alkohol og fest kommer til at foregå i år afhænger nemlig af, om forsamlingsforbuddet bliver slækket, og det bekymrer de færdige studenter, som i tre år har glædet sig til studenterkørslen.

- Det er en ting, vi aldrig kommer til at opleve igen. Det er once in a lifetime, siger Christian Hoffbeck Jess, der håber at få fejret afslutningen på landevejene til sommer.

Pres på regeringen

Regeringen har endnu ikke hverken sagt ja eller nej til studenterkørsel, men Christian og vennerne fra Tietgen Handelsgymnasium håber, at de skal på den traditionsrige tur.

Christian Hoffbeck Jess er glad for at have huen på hovedet. Men han er bekymret for, om årets studenterkørsel bliver aflyst. Foto: William Borst

- Vi har set frem til det i tre år. Når du ser frem til noget og har glædet dig så meget, så er det jo klart, at det er vigtigt for os, siger Sebastian Korsholm, der er kommende student.

De fire gymnasieelever er ikke alene om det store ønske. Flere end 17.000 har meldt sig til begivenheden "Red vores studentertid", hvor kommende studenter ønsker at lægge et pres på politikerne.

Vi håber på at kunne råbe regeringen op og få lavet en løsning, så alle os kommende studenter kan komme ud og opleve studentertiden, som så mange andre før os har nydt, skriver de på facebooksiden.

Og presset på regeringen kommer ikke uden belæg. Et nyt dansk forskningsstudie viser, at de store forsamlinger er med til at holde pandemien igang gennem superspredning. Dette gør sig dog ikke gældende ved studenterkørsel, hvor 30 unge, der går i klasse sammen til dagligt, kører i samme vogn. Problemet opstår først, hvis vognen gør holdt flere steder, hvor studenter mødes på kryds og tværs.

Også på Christiansborg bliver der opfordret til at komme med et klart svar til de kommende studenter.

- Jeg skubber på, hvad jeg kan over for ministeren. Vi er nødt til at have de her retningslinjer. Vi kan ikke være bekendt ikke at fortælle de unge, hvordan de kan gøre det på en forsvarlig måde, siger medlem af folketinget Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Melder klar til afgang

Håbet om turen i studentervognen hører ikke kun hjemme på gymnasierne. Også vognmændene er ærgerlige over, at studenterkørslen er i fare.

- Det er vi selvfølgelig kede af, især på de unge menneskers vegne. De har set frem til det her i tre år, og så er det ærgerligt, hvis de ikke kommer afsted. Men vi må følge de retningslinjer, der er, siger Poul Henrik Schou, der er direktør i Poul Schous Vognmænd.

Han står på laddet af vognen og kigger sig omkring. Alt andet en festglade studenter er helt klar til afgang.

- Vi har bilerne, vi har laddene, vi har højtalere klar, programmene er lagt. Så vi er helt klar. Vi mangler sådan set bare at få et go fra regeringen, så kører vi, siger han.

Poul Henrik Schou, der er direktør i Poul Schous Vognmænd, håber at få vognene fyldt med glade studenter til sommer. Foto: William Borst

Sundhedsmæssigt forsvarligt

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er der bred enighed - studenterne fortjener en studenterkørsel.

- Vi synes, at det er vigtigt, at man får lov til at opleve det der lille øjeblik af fuldstændig frihed, som det er, når man er i studentervognen, siger formand i sammenslutningen, Martin Mejlgaard.

Han er klar over, at man ikke kan holde den anbefalede afstand i en festlig studentervogn, og derfor opfordrer han myndighederne til at komme med et klart svar til de kommende studenter.

- Vi opfordrer ikke til, at man gør noget, der ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, men den gradvise åbning handler om prioriteringer, og der synes vi, at studenterkørsel har en stor betydning. Alle os, der har prøvet det, ved, hvilken symbolsk værdi, det har, fastslår Martin Mejlgaard.

Martin Mejlgaard er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han håber, ligesom de kommende studenter, at de får den festlige oplevelse i en studentervogn til sommer.

Mens Christian Hoffbeck Jess smiler over den hue, der nu sidder på hovedet, fylder bekymringerne om studenterkørslen en del.

Men hvad er vigtigst? Studenterkørsel eller at passe på folk, der ikke kan tåle at blive smittet?

- Man har i Danmark åbnet for så mange andre ting, blandt andet barer, hvor der også er rigtig mange mennesker, der bliver fulde og er samlet. Hvorfor skulle vi ikke måtte køre i en studentervogn, når vi alligevel har set hianden hver dag i undervisningen, spørger Christian Hoffbeck Jess.