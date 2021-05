Glæde i Odense over DM-finale med tilskuere: - Den ottende mand har manglet

De gode nyheder kommer på stribe, hvis man spiller i Odense Håndbold.

I weekenden kvalificerede kvinderne sig til finalen i danmarksmesterskaberne, og tirsdag blev de overrakt beskeden om, at de må spille for et publikum til finalekampen på lørdag.

- Det var jo en fantastisk nyhed at stå op til. Vi har længtes efter at få tilskuere og opbakning ind i hallen længe, fortæller højre backen Mie Højlund.

Sidste gang, kvinderne spillede sig i finalen, var i 2018. Det er med andre ord gået ganske fint for de orangeklædte kvinder selv uden publikum.