Glæde over genåbning: Ibrahim har savnet moskeen under ramadan

Hvad er ramadan og eid? Ramadan er en hellig måned i islam, hvor muslimer faster og fordyber sig åndeligt.

I år varer ramadan fra 24. april til 23. maj.

Ramadan slutter med Eid, der er en stor festdag. Læs mere om ramadan her.

Klokken er cirka to en tilfældig nat halvvejs igennem den muslimske højtid ramadan, som går fra slutningen af april til slutningen af maj.

Ibrahim El-Hassan på 19 år sidder på sit værelse i Vollsmose med en pose clickmix og en ordentlig bøtte cookies, mens han kigger på en matematikopgave på computerskærmen. Normalt ville han ellers være i moskeen med familie og venner og bede natbørn, hygge og lave morgenmad. Men ikke i år.

- Jeg savner det helt klart. Men det, der holder mig oppe, er, at jeg forstår, hvorfor jeg ikke har mulighed for det. Hvis jeg ikke forstod, hvorfor moskeerne har lukket, ville det være helt forfærdeligt, fortæller han.

Indtil nu har Ibrahim El-Hassan brugt nætterne på værelset i stedet for i moskeen, som han plejer. Foto: Ibrahim El-Hassan

Ramadan uden det sociale

Ligesom så meget andet har corona lukket både moskeer, store middage og natbønner – alt det sociale, som ellers er omdrejningspunktet for ramadan måned.

- Det har påvirket mig meget. Jeg kan tydeligt mærke forskel på den her ramadan og tidligere år. Man skal jo gerne øge sin spiritualitet i ramadanen, og det kan være meget svært at gøre alene. Men det er seriøst også fællesskabet og stemningen. Det er det, der gør ramadan ekstraordinær, siger Ibrahim El-Hassan.

Og det er netop moskeen og fællesskabet, som er det helt store afsavn for mange muslimer, ifølge Yehia Abou-Lebde, der er bestyrelsesformand i moskeen Det Islamiske Trossamfund på Fyn.

- Folk har været kede af, at moskeen har været lukket. Men der har været fuld forståelse og kæmpe opbakning. Det handler jo om samfundet, fortæller Yehia Abou-Lebde.

Nyt pressemøde – ny situation

Men hvis vi spoler bare et par dage frem fra natten med clickmix og cookies, er der godt nyt for dem, der savner moskeen.

På et pressemøde torsdag den 7. maj fortæller Mette Frederiksen, at kirker og trossamfund må åbne halvanden uge efter. Det betyder, at moskeerne åbner op for muslimerne den 18. maj - de sidste fem dage af ramadan måned.

- Nyheden var utrolig glædelig for mig. Nu kan vi begynde at komme i moskeen, som er noget, jeg har savnet rigtig meget, siger Ibrahim El-Hassan.

Folkekirken og trossamfund genåbner Fra mandag den 18. maj kunne folkekirken og trossamfund i Danmark genåbne.

Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder, at moskeerne har aftalt med Kirkeministeriet, hvordan åbningen skal foregå. Kilde: Statsministeriet Se mere

Forventer ikke at gå tilbage til ’normalt’

Selvom moskeerne kan åbne igen, tror Ibrahim El-Hassan dog ikke, at de kan fejre ramadan og eid, som de plejer.

- Jeg prøver at være meget realistisk. Jeg tror ikke, at man bare kan komme og gå. Jeg tænker, at der kommer til at være afstandskrav, og at man må være et begrænset antal personer i moskeerne.

Reglerne kan dog ikke ændre på, at det bliver rart at komme tilbage og markere ramadanen dér, hvor den hører hjemme.

- Men overordnet, så synes jeg, det er super fedt, at man er begyndt at åbne Danmark mere op, og at situationen selvfølgelig er til det.

Ibrahim El-Hassan står foran moskeen, inden den åbnede. Foto: Ibrahim El-Hassan

Alt er bedre end ingenting

Så nætter på værelset kan nu suppleres med natbøn i moskeen - dog uden sociale aktiviteter og fælles morgenmad. Men Ibrahim El-Hassan er glad for, at moskeen overholder regler og adgangsbegrænsninger for at passe på folk.

- Det, tænker jeg, er mega fedt og ansvarligt af dem. Og så må jeg ellers bare prøve at være blandt de første, der kan nå i moskeen, så jeg også kan få den oplevelse i den her ramadan, fortæller han.

For ifølge ham er ramadan bare ikke det samme uden moskeen.

- Moskeen betyder rigtig meget for mig i min ramadan. Det er lidt ligesom, hvad gymnasiet betyder for mig i min dagligdag.