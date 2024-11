Glædelig nyhed udløste ophidset debat: - Du er pinlig

Hovedsageligt beskyldte Katrine Daugaard sin folketingskollega for at tage æren for et politisk arbejde, selvom hun mener, at Redens ekstra millioner kan tilskrives nogle helt andre politikeres engagement – blandt andre hende selv.

Dét er ifølge hende ’grinagtigt’.

- Du er pinlig, kvitterede Thomas Skriver Jensen.

Og så var debatten i gang.

Der skal noget til

For tre år siden viste en rundspørge blandt 113 fynske kommunalpolitikere, at 59 procent havde oplevet modbydelige kommentarer på sociale medier.

Også landspolitisk har budskabet om at huske den gode tone vundet frem de seneste år.

Men ifølge Thomas Skriver Jensen og Katrine Daugaard er der ikke noget problematisk i deres offentlige udveksling.

- Jeg synes bare, jeg siger det lige ud. Jeg kalder ikke nogen noget grimt, og jeg står inde for det, jeg har skrevet, siger Katrine Daugaard.

En nogenlunde enslydende svar kommer fra folketingskollegaen på den røde fløj.

- Jeg skriver, hun er pinlig, og det er med øje på det, hun skriver i den konkrete tråd. Det står jeg sådan set inde for, men hvis jeg har skrevet noget, som kan opfattes som grimt, så er jeg da ked af det, siger han.

”I fynboernes interesse”

Katrine Daugaard mener, at der skal mere til, før man kan kalde en offentlig diskussion for problematisk.

- Du hører ikke mig brokke eller beklage mig over tonen i debatten. Jeg er ikke en af de politikere, der sidder og klynker over det. Så længe, det ikke går over i trusler eller direkte nedværdigende udsagn.

Og det er ikke nedværdigende, når du bruger ironi og blandt andet kalder hans udtalelser for grinagtige?

- Næh, det synes jeg faktisk ikke. Jeg har heller ikke noget problem med, at han kalder mig pinlig.

Heller ikke hvis det fremstår groft i andres øjne?

- Næh, ikke i en sag som denne. Jeg mener, at det, jeg skriver, er i fynboernes interesse.