Gode råd fra Aarhus: Sådan bliver letbanen og odenseanerne bedre venner

Men som det er lige nu, er historien om Odense Letbane, at den støjer, vibrerer og bliver klaget over i massevis, den kører på tværs for bilister, der har grønt lys, og så har den haft godt og vel 1.000 nærvedhændelser, inden den overhovedet er begyndt at køre med passagerer.

Det kunne lyde som fortællingen om noget, som ingen by gider have. Men det får Odense snart. En forhåbentligt velfungerende letbane, der skal være med til at nedbringe klimabelastningen og gøre bylivet lettere for odenseanere og byens besøgende.

Samarbejde over tid

Hans Michael Bretsch har gjort sig sine erfaringer med letbanen i Aarhus sammen med en masse andre passagerer.

I starten gik det langsomt med at få samarbejdet med letbaneselskabet op at køre, men pludselig blev det taget seriøst.