Godt nyt til elbilister: Se hvor de 50 nye ladestandere skal stå

100 nye ladepunkter i 2021

Inden årets udgang forventer Clever, der er Danmarks største ladeoperatør, at have etableret over 100 nye ladepunkter i Odense i takt med at tilladelserne kommer på plads..



- Det rigtigt godt for elbilisterne, at tilladelserne i Odense Kommune nu falder på plads, så vi kan gå i gang med at få ladestandere i jorden. Sådan får alle byens gæster og de, der bor i etageboliger i Odense også nemmere ved at finde opladning til bilen, ” siger Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.

Flere ladestandere er et must

By- og Kulturudvalget besluttede sidste år at give mulighed for at etablere op mod 100 ladestandere centralt i Odense By i løbet af 2021. De skal bidrage til Odense Kommunes overordnede plan for reduktion af CO2-udledning. Privatbillismen står nemlig i dag for 28 % af kommunens samlede CO2-udledning,.