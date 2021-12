Gør en forskel for sårbare børn: 16-årige Lærkes hjemmestrikkede nissehuer kan redde julen

Har selv modtaget hjælp

Lærke Bjergstrøm bruger mange timer på at strikke og er glad for, at hendes kreative projekter kan gøre noget godt for dem, der ikke har så meget at gøre med.

- Min mor fik selv hjælp af Mødrehjælpen for et par år siden, så det føles godt, at hjælpe, hvor man selv har fået hjælp, fastslår hun, mens hun strikker videre på et par strømper.