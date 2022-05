GOG tog storsejr over Skjern i Gidsel-comeback

Trods en fin start kunne Skjern ikke matche grundspilsvinderne fra GOG, da de to hold tørnede sammen i det første af maksimalt tre opgør i semifinalen i herrernes håndboldliga.

Med landsholdsprofilen Mathias Gidsel tilbage fra korsbåndsskade var fynboerne klart bedst og vandt komfortabelt med 33-23.

Det betyder, at Skjern skal vinde returkampen i næste uge, hvis semifinaleserien skal tvinges ud i en tredje kamp. Målscoren er underordnet.

Hjemmeholdet kom lidt sløjt fra land, hvor angrebsspillet med tilbagevendte Mathias Gidsel savnede lidt fart, mens Torbjørn Bergerud i målet heller ikke fik fat i meget.

Skjern udnyttede det til at bringe sig foran 5-3, inden GOG og Bergerud var spillet varme. Men så var de også varme.

Fynboerne i front

Kontraspillet begyndte samtidig at fungere. Det var guf for ligatopscorer Jerry Tollbring, som undervejs i halvlegen slog scoringsrekorden i ligaen.

Hans fjerde mål i kampen var mål nummer 245 i ligasæsonen for svenskeren, som dermed tog den rekord, Emil Jakobsen satte for GOG i sidste sæson med 244 mål. Tollbring endte kampen på seks mål.

Det blev kun overgået af Simon Pytlicks syv mål på syv forsøg.

Skjern forsøgte sig i en stor del af første halvleg med at spille syv mod seks. Det fungerede godt i starten, men da et par fejl sneg sig ind, gav det GOG lette kontrascoringer.

Det var med til at sende fynboerne i front med 17-13 ved pausen.

Gidsel, Tollbring og ikke mindst Bergerud sørgede for, at det hurtigt blev til 19-13, og efter bare tre minutter af anden halvleg kaldte Skjern-træner Mathias Madsen til timeout.

Gæsterne gik tilbage i syv mod seks offensivt, men man formåede ikke at holde GOG's angreb nede, så der kunne bides af målforskellen.

GOG havde hele tiden et modsvar, og Torbjørn Bergerud blev ved med at stå i vejen for de grønblusedes afslutninger. Han sluttede med en redningsprocent på 44.

Små ti minutter før tid scorede Mathias Gidsel sit tredje mål i comebacket og gjorde det til 26-19.

Håndklædet blev smidt i ringen for Skjern, og det tillod GOG at udbygge sejren til ti mål