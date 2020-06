Gourmetrestaurant konkurs: The Balcony i Odense bliver slået af coronakrisen

Det vil ikke længere være muligt at nyde fransk gourmetmad på den ellers populære restaurant The Balcony i Vestergade 68 i Odense, da restauranten er gået konkurs. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Læs også Strejke mod bøfhus udsat: - Vi er bekymrede for konkurs

Og det ærgrer restaurantens køkkenchef, Anders Jensen, der nu fra den ene dag til den anden står uden arbejde.

- Jeg har været ansat på restauranten, siden vi åbnede i 2016, så det er noget vemodigt, at restauranten nu er gået konkurs, siger Anders Jensen til TV 2/Fyn.

Stort tab for Odense

Direktøren for Spis! Odense Food Festival, Tine Gudrun Petersen, beskriver The Balconys konkurs som et stort tab for Odense.

- Det er brandærgerligt for Odense som by og turistdestination, at en anmelderrost restaurant som The Balcony har været nødt til at smide håndklædet i ringen, siger Tine Gudrun Petersen og fortsætter:

- The Balcony har sat høje standarder for at sikre sine gæster en gourmetoplevelse af særlig kvalitet. Jeg håber inderligt ikke, at vi ser flere konkurser denne sommer, siger hun.

Læs også Restauranter genåbner: - Det er sgu bare fedt

The Balcony skulle desuden have været en del af dette års Spis! Odense Food Festival, men dette bliver heller ikke til noget.

- Vi må huske hinanden på at bruge og anbefale de restauranter, attraktioner, butikker og events, vi har, hvis vi gerne vil bevare dem, siger Tine Gudrun Petersen.

Må se sig slået af coronakrisen

Det har været svært at holde The Balcony kørende under coronakrisen, og med både Tinderbox og flere store selskaber også blev aflyst, blev det dødsstødet.

- Det har været rigtig svært for os at holde den kørende under coronakrisen. Og det blev ikke nemmere, da festivalen Tinderbox også blev aflyst, fortæller daglig leder og tidligere medejer Emil Rasoulinia til Fyens Stiftstidende.

Restauranten plejer nemlig her at stå for at forpleje gæsterne i festivalens vip-område.

Læs også Kendt fynsk restaurant er gået konkurs

Emil Rasoulinia vil ikke uddybe, hvorvidt restauranten selv har kastet håndklædet i ringen, eller om den er blevet erklæret konkurs.

For køkkenchef Anders Jensen handler det nu om at finde ud af, hvad der skal ske herefter.

- Nu står jeg uden arbejde, og jeg ved ikke, hvad der skal ske nu. Det er bare superærgerligt, siger han.