Gratis bind og tamponer er billedet på et stort problem i samfundet, mener fem unge Venstre-folk

Selvom Christoffer Lilleholt kun er 29 år, så er han alligevel en garvet politiker. I år kan han fejre 10-års jubilæum i kommunalpolitik i Odense. Og nu kan den unge Venstreløve også kalde sig forfatter.

Sammen med fire andre unge Venstrefolk har han skrevet bogen "Må jeg være fri". Det er en bog, hvor de fem politikere kommer med skarp kritik af, det de kalder systemstaten, som de mener har taget overhånd.

- Vi har skrevet den her bog, fordi vi mener, at det offentlige system har grebet alt for vidt om sig. Vi mener, der skal være grænser for, hvad det offentlige skal gøre. Fordi vi mener, at danskerne de faktisk er rigtig dygtige selv, og de kan rigtig mange ting selv.

Christoffer Lilleholt blev første gang valgt til Odense Byråd i 2013 for Venstre. I 2019 afløste han Jane Jegind som spidskandidat, og ved kommunalvalget i 2021 gik han benhårdt efter at blive borgmester, men måtte nøjes med posten som beskæftigelses- og socialrådmand.

Nu giver han sig ud i at skrive debatbøger om samfundsindretningen. Det er en disciplin, som, ifølge TV 2's politiske redaktør Hans Redder, ellers typisk er for landspolitikere.

- Det er oftere landspolitikere, der laver den her type bøger, men Christoffer Lilleholt er en af dem, man i Venstre har nogle store forhåbninger og forventninger til, også landspolitisk. Og hvis han på et tidspunkt kunne tænke sig at komme på Christiansborg, så er jeg ret overbevist om, at man i Venstre vil sørge for at finde kreds til ham, siger Hans Redder.

Bind og tamponer

I bogen tegner Lilleholt, sammen med med sine partifæller, et billede af en velfærdsstat, som, ifølge dem, er blevet alt for stor.

- Vi er kammet over, når vi begynder at diskutere i offentligheden, om man skal udlevere gratis bind og tamponer. Det er et personligt ansvar. Vi er også kommet over, når at vi mener, at de offentligt ansatte ikke må tage nikotinprodukter i arbejdstiden, som ikke påvirker andre. De er ikke sunde, men det tror jeg sådan set godt, at man selv ved, når man tager dem. Det skal vi ikke bestemme over. Det skal den enkelte selv, siger Christoffer Lilleholt.

I bogen beskriver de fem Venstrefolk også, hvordan udgifterne til SU nu er blevet større end udgifterne til selve undervisningen på de videregående uddannelser. Det skal der gøres noget ved, mener de.

- Studerende, der bor hjemme ved deres forældre, behøver ikke at have de cafepenge (hjemmeboende SU, red.), og vi mener også, at når der bliver brugt flere penge på SU end på undervisningen, så kan vi godt gøre SU'en lånebaseret på kandidatdelen, som det er i de øvrige nordiske lande.

Du er selv universitetsuddannet. Fik du SU, da du boede hjemme?

- Ja, det gjorde jeg.

Burde du ikke have takket nej, hvis du synes, at det er en urimelig ydelse, du fik?

- Jeg valgte så i den anden ende at gennemføre mit studie relativt meget hurtigere, så jeg ikke fik SU for de år, jeg blev tidligere færdig, siger Christoffer Lilleholt.

Venstre har sukket efter store tanker

Christoffer Lilleholt har sammen med sine partifæller været to år om at skrive bogen. Han ved godt, at bogen ikke kommer til at ligge øverst på bestsellerlisterne, alligevel håber den fynske Venstremand, at læserne får noget ud af at læse bogen.

- Jeg tænker, at de odenseanere, der læser den, de nyder bogen og og tænker lidt over, hvordan vores samfund er indrettet. Og så håber jeg egentlig på at folk, når de har et problem, tænker over, om nødvendigt at gå til det offentlige, og overvejer, om de kan løse det selv.

Ifølge politisk redaktør på TV 2 Hans Redder har Venstre sukket efter den her type bog.

- Det er jo et billede på, at der i hvert fald er nogen i Venstre, som tænker lidt længere frem end blot det kommende lovforslag eller den kommende politiske sæson. Det er i virkeligheden et svaghedstegn, at det har manglet i Venstre længe, siger Hans Redder.

Netop derfor bliver bogen modtaget med glæde i Venstre, mener Hans Redder.

- Der har ikke været plads til, og der har ikke været rum til, at folk har været i stand til at formulere de større tanker om, hvor partiet skulle bevæge sig hen, og hvad der skal kendetegne en moderne borgerligt liberalt parti. Det kommer så nu fra nogle af de unge talentfulde venstrefolk, og det tror jeg man har sukket efter i virkeligheden i Venstre, siger Hans Redder.