Gratis eller betalt parkering? Beslutning i Odense midtby skal tages

Hensyn til 2,5 milllioner kroner

Når udvalgsmedlemmerne sætter sig til bordet på onsdag, har forvaltningen dækket op med tre løsningsforslag.

Samtidig skal der tages hensyn til, at 2022-budgettet indeholder et øget indtægtskrav for parkering på 2,5 millioner kroner.

Udover et valg mellem fortsat gratis parkering eller betaling for parkering i de nævnte gader, så foreslås der også en forhøjelse af parkeringstaksten i indre by - den såkaldte røde zone - fra 15 til 17 kroner i timen.

Argumentationen i forvaltningens indstilling er, at betaling "kan fremme mere klimavenlige transportformer som kollektiv trafik, cykel m.m.", og at det vil give "mulighed for længerevarende ærinder".