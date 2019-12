Gratis juletræer til trængte: - Det er alletiders, jeg er så lykkelig

Julen er en tid med en masse mad, gaver og ikke mindst udgifter - og det gør højtiden svær for nogle familier.

Derfor tilbød Storms Pakhus søndag gratis juletræer til de økonomisk trængte.

En af dem, der stod klar, var pensionisten Ane Knudsen, der bor i Odense. For der er ikke nogen jul uden et juletræ, mener hun.

- Det er så ikke til mig selv, det er til min datter, der er kronisk syg. Hun er enlig mor til to børn, og det er svært at få pengene til at slå til. Som mor vil jeg gerne hjælpe hende, alt det jeg kan, siger hun til TV 2/Fyn.

God energi og glæde

Træerne har været brugt til street food-hallens juleudstilling, og det er første gang, at pakhuset vælger at donere dem væk til økonomisk trængte familier.

I fire timer stod Storms Pakhus' eventafvikler Ida Cecilie Sørensen klar til at dele træer ud.

- Der er ikke nogen grund til ikke at give dem videre, når vi har brugt dem til at pynte i en måned. Det koster ikke noget for os, men giver god energi og glæde, siger hun.

Ikke alle blev hentet

Da de fire timer var gået, var lidt under halvdelen af de i alt 50 juletræer, der har spredt duften af gran i pakhuset, blevet afhentet.

Og selvom det altså ikke var dem alle, der endte hos trængte familier, bliver det ikke sidste gang, fortæller Signe Thanning, der er presseansvarlig hos Storms Pakhus.

- Vi har forståelse for, at det kan være svært at komme forbi, så vi tænker i andre metoder og fastholder traditionen, siger hun til TV 2/Fyn.

Flere planer til næste år

Planen for næste år er, at trægte familier op til jul gratis kan ansøge om et juletræ, og så vil pakhuset så vidt muligt bringe det ud.

At omkring halvdelen ikke blev afhentet i år betyder dog ikke, at træerne har forpasset chancen for at få en stjerne på toppen.

- Vores medarbejdere har fået tilbudt at få resten med hjem, men vi synes selvfølgelig, at det var vigtigt, at de trængte familier fik tilbuddet først, siger Signe Thanning.

Det er pensionisten Ane Knudsen glad for. Og efter at have bakset træet til sin datter ind i bilen kørte hun straks afsted for at overraske hende.

- Det er alletiders, jeg er så lykkelig. Så bliver det jul i det lille hjem, siger hun.