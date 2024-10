Gris slagtet foran publikum: - Vil man spise kød, så dør der et dyr

En del af historien

Der var mødt mange mennesker op i Den Fynske Landsby på den solrige efterårsdag.

Blandt menneskemængden står familien Hvidkjær fra Tommerup. For familiens far er grisens fortælling en vigtig del af familiens dannelse.

- Det er en fornøjelse. Jeg kommer selv fra en gård, hvor vi hjemmeslagtede grise. Det er rart, at vi kan tage herud og vise børnene, hvordan det foregik dengang. Det er godt at vise børnene, at kødet ikke bare kommer i køledisken, og at det faktisk har haft et liv, siger Tommy Hvidkjær.

For familiens ældste barn var oplevelsen noget, han havde set frem til.

- Jeg synes, det var rimelig fedt at se den blive slagtet. Nu har jeg hørt min far snakke om det rimelig meget, så jeg gad godt prøve at se det selv, siger Christian Hvidkjær.

Selvom det var en blodig fornøjelse, så skal der mere til at skræmme ham.

- Det sagde selvfølgelig bang, men det er jo ikke noget at blive bange for. Den sprællede lidt, men det okay at se, siger Christian Hvidkjær.