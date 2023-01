Grøn kæmpeand er flyttet til Odense - og her bliver den formentlig

Den er ændernes svar på Hulk: Kæmpestor, grøn og fra Amerika.

Det er tale om den store and, der de seneste uger er set i Munke Mose i Odense, som har sluttet sig til de almindelige ænder, der hver dag snadrer i menneskers medbragte brød.

Anden er af racen Cayuga, der stammer fra Amerika, men er med al sandsynlighed endt i Munke Mose, fordi den er undsluppet en opdrætter herhjemme.

- Den er helt sikkert undsluppet fra fangenskab, og det er ikke så usædvanligt, at vi ser dem tæt på mennesker, siger Henrik Kalckar Hansen, der er bestyrelsesformand for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn.

Og netop mennesker, der har brød med til ænderne, er der ingen mangel på i Munke Mose.

Derfor regner Henrik Kalckar Hansen med, at Cayuga-anden, der er tre gange så står som en almindelig gråand, kan blive i vandet med sine langt mindre artsfæller i lang tid.

- Den bliver jo fodret, så den kan i principppet blive der, så længe den vil. Der er jo ikke nogen udløbsdato - udover andens almindelige levetid.

Udsigt til kæmpeand i mange år

Cayuga-anden er en tamand, der bliver opdrættet for at blive spist af mennesker. Dens navn kommer fra Cayuga-søen i staten New York, hvor den oprindeligt blev fremavlet som en krydsning mellem den vildtlevende Black Duck og en tamand af racen Rouen Duck, skriver DOF Fyn på deres hjemmeside.

En Cayuga-and kan blive 20 år gammel, så der er mulighed for, at den kan leve i Munke Mose i mange år endnu.



Men ifølge Henrik Kalckar Hansen er der ikke nogen fare for, at den vil gøre skade på faunaen.

- Nej, den vil ikke gøre skade på andre dyr. Den er jo meget større end de andre ænder, så der er ingen grund til at tro, at den vil krydse med andre ænder, siger han.

Der skulle være gode chancer for at se den store and, hvis man tager til Munke Mose.

Med mindre Cayugaandens ejermand gør som Danmarks Fugle Zoo opfordrer til, nemlig at få den fanget og hentet hjem til sine indhegnede artsfæller.