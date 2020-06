Grøn kollektiv trafik: Odense med i ny aftale

Nuværende udbud af bybusser i Odense løber til 2027. Ved næste udbud senest i 2027 skal alle bybusser være nulemission.

At arbejde for at alle nye tværkommunale busser skal være nulemission.

Ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra 2021 i det omfang det er økonomisk realistisk.

Minimum 75 pct. af alle ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2022, hvis det er teknisk muligt og økonomisk realistisk.

At understøtte udbredelsen af elladestandere til personbiler, så der skabes en fornuftig ladestanderinfrastruktur bredt for odenseanerne.

At arbejde for, at egne service- og vareleverancer skal foregå med grønne drivmidler i forbindelse med nye indkøbsaftaler.