Grønne ambitioner på Fyn skaber flere nye job

Dertil kommer forberedelsen af udvidelsen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense, og et syv hektar stort område til regnvandshåndtering i Tommerup St., hvor der skal håndteres op til 26.000 kubikmeter vand i et område som indrettes med blandt andet stier, bænke og beplantning.

Helle Howe Kjærgaard, afdelingsleder og kontorleder hos Rambøll i Odense, siger i en pressemeddelelse, at de oplever, at de fynske kommuner i stigende grad henvender sig med bæredygtighedsønsker i mindre skala.

- Det er for eksempel optimering af bæredygtighed på et mindre cykelstiprojekt eller jordhåndtering på anlægsprojekter, hvor man undersøger for, om man kan genbruge jorden i et nærliggende område, som vi ser det i regnvandsanlægget i Tommerup St, siger Helle Howe Kjærgaard.