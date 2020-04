'Grønt' lys over boldbane: Fodboldklub sparer penge og udleder mindre CO2

Boldklubben Marienlyst i Odense har fået nye og moderne LED-lysanlæg, oplyser klubben og Odense Kommune, der i samarbejde har gennemført projektet.

De nye lysanlæg begrænser CO2-udledningen med næsten 80 ton om året. Derudover reduceres klubbens elforbrug med mellem 65 og 70 procent.

- Vi er selvfølgelig begejstrede for de nye anlæg, men jeg er også glad for, at det ikke har medført større udgifter. Tværtimod. LED-teknologien betyder, at vi vil spare både på strømforbruget og vedligeholdelsen, så det gavner os på kort og lang sigt, siger Kaj Jeppesen, der er centerchef i Marienlystcentret.

Beskytter naboer

De nye lysanlæg er finansieret ved at fastlåse det kommunale tilskud til el i hele projektperioden samt de kommende besparelser på eludgiften for Boldklubben Marienlyst.

Også naboer til idrætsklubben kan glæde sig. De nye lysanlæg beskytter naboerne mod lysforurening.

- Det er vigtigt, at vi har øje for miljøet, når Odenses fritids- og idrætsfaciliteter bliver forbedret. De nye lysanlæg beskytter naboerne mod lysforurening og begrænser CO2-udledningen med næsten 80 ton om året, mens brugerne får optimale forhold. Vi taler altså om en model, som giver mening for alle parter, og jeg håber, at brugerne bliver glade for deres nye anlæg, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

I disse uger spilles der ikke på Marienlystcentrets baner i Skibhuskvarteret som følge af coronaviruspandemien. Spillerne kan derfor først få glæde af de nye lysanlæg, når foreningslivet vender tilbage.