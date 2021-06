Grønt lys til fynsk cannabis-eventyr: - Det er noget, som giver ro

Siden den 1. juli 2018 har en forsøgsordning gjort det muligt for danske læger at ordinere medicinsk cannabis til patienter. Men udrulningen har været direkte utilfredsstillende, hvis man spørger ledende overlæge på Center for Klinisk Forskning ved Aalborg Universitet, Peter Leutscher.

- Der har ikke været arrangeret ét eneste videreuddannelseskursus for læger. I øvrigt har lægerne selv fået til opgave at finde ud af, hvordan de vil ordinere de her produkter uden at have en behandlingsvejledning at støtte sig til, siger han.