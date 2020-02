Specielt guldfund: Betalingsmiddel fra jernalderen fundet på Fyn

Lige før jul blev der fundet et 1.600 år gammelt stykke træ, som arkæologerne ikke havde set før. Nu er der fundet to stykker guld samme sted.

- Det er ret specielt. Det er jo ikke noget, vi finder hver dag. Vi vidste godt, det var en speciel plads, men nu står vi med beviset for, at der er bedrevet både handel og håndværk på den her plads, siger Michael Borre Lundø, som er museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Guldet blev fundet ved udgravningen af et af de langhuse, der har ligget på bopladsen.

Første guldfund

Det er ikke hver dag, arkæologerne falder over så ædle metaller. Faktisk er det første gang, Michael Borre Lundø selv finder guld på en arkæologisk udgravning.

- Det er simpelthen så fedt. Man er slet ikke i tvivl, når man ser jorden, der skiller sig fra det her gyldne metal. Det er simpelthen så specielt, siger Michael Borre Lundø.

Med fundet af guldstykkerne kan arkæologerne komme længere i kortlægningen af, hvor magten var placeret i jernalderen.

Disse to guldringe blev fundet ved Bullerup. De blev brugt som betalingsmiddel i jernalderen. Foto: Jeanette Fournier

- Vi kan begynde at sætte tingene i relief. Vi ved, at magtcentret på det her tidspunkt ligger omkring Gudme, men derudover begynder vi at kunne se billeder på mindre handelscentre, siger Michael Borre Lundø.

Brugt til betaling

Ifølge Michael Borre Lundø blev guldet i sin tid brugt som betalingsmiddel, når folk skulle købe eller bytte varer.

- Stykkerne her er klippet eller hugget over. Det er også det, vi kalder klipguld. Man har brugt det, når man skulle betale for en given vare, så har man klippet et stykke af og afvejet, som man nu er blevet enige om, siger Michael Borre Lundø.

Det eftertragtede metal blev omhyggeligt vejet inden betaling. Der er i området endda tidligere fundet rester af en vægt og lodder til afvejning. Måske er der også mere guld i jorden nordøst for Odense.

- Det er nærmest lidt utroligt, hvis det er det eneste, vi finder herude. Det er så fin en plads, så der burde komme lidt mere. Det kan være, vi har mere at se frem til, siger Michael Borre Lundø.

