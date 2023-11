Onsdag eftermiddag blev Fyns Politi tilkaldt til Kongensgade i Odense. Her havde et tyveri netop fundet sted ved en guldsmed, oplyser Mads Boel, kommunikationskonsulent ved Fyns Politi.

Politiet har iværksat en efterforskning af tyveriet.

Hændelsen foregik uden nogen fysisk kontakt mellem personale og gerningsmand. Derfor betegnes det ikke som et røveri.

Mads Boel oplyser, at Fyns Politi har gode spor at gå efter. Han kan ikke oplyse hvor stort et beløb tyveriet drejer sig om.